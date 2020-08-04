2020-08-04T06:31:47+03:00
Политика

Рязанских кандидатов в депутаты облдумы проверяют на иностранное гражданство

Один человек уже исключен из кандидатов, другой сам сошел с дистанции, еще один – на проверке в УМВД
Яков РЫКОВ
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У забывчивых рязанских кандидатов избирком нашёл неточности.У забывчивых рязанских кандидатов избирком нашёл неточности.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Рязанская областная избирательная комиссия рассказала о выявленных недостатках при оформлении документов, предоставленных для регистрации списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва. У членов комиссии появились подозрения, что у трех кандидатов есть гражданство иностранного государства, сообщает ИА «МедиаРязань».

Из списка кандидатов уже исключен член политической партии «Партия прямой демократии», у которого обнаружили гражданство иностранного государства. Кроме того, избирком направил документы одного из кандидатов от партии «Яблоко» на проверку в УМВД. Член партии, журналист Константин Смирнов пояснил, что двойное гражданство его соратника – ошибка. Так как гражданство Армении имеет отец упомянутого кандидата.

Еще один кандидат от ЛДПР, имея иностранное гражданство, сам написал заявление об исключении из списка кандидатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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