2020-08-03T11:32:52+03:00
Происшествия

В Рязанской области во время ссоры пьяный отец зарезал сына

Убийство произошло в Спасском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело
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2 августа в селе Выжелес Спасского района произошло убийство, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, во время пьяной ссоры 67-летний мужчина зарезал своего 44-летнего сына.

В настоящее время следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело. Подозреваемый в убийстве задержан в ожидании суда по избранию меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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