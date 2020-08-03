В Рязанской области во время ссоры пьяный отец зарезал сына
2 августа в селе Выжелес Спасского района произошло убийство, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
По предварительным данным, во время пьяной ссоры 67-летний мужчина зарезал своего 44-летнего сына.
В настоящее время следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело. Подозреваемый в убийстве задержан в ожидании суда по избранию меры пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU