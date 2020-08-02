Губернатор открыл в центре Рязани скульптуру «косопузу»

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:30:16+03:00

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В сквере на улице Новослободской открыли скульптуру «рязанский косопуз» работы Николая Торхова.

По словам губернатора Николая Любимова, такие скульптуры связывают рязанцев с региона, «оживляют городские пространства, делают Рязань более узнаваемой, живописной, жизнерадостной».

Рязанский косопуз стоит в центре Рязани. Фото: администрация Рязани.

— Наши умельцы были известны далеко за пределами Рязани и Рязанской земли, — сказал Любимов. — Конечно, сегодня мы хотим, чтобы наш город продолжал процветать, украшаться интересными арт-объектами, памятниками, благоустроенными скверами, парками.

Рязанский косопуз стоит в центре Рязани. Фото: администрация Рязани.

СПРАВКА «КП»

«Рязанский косопуз» – один из самых узнаваемых брендов города. Якобы это символ трудолюбия и уникального таланта рязанцев, знаменитых на всю Россию плотников, которые, засунув за пояс топор, шли работать по всей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU