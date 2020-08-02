В Рязани осудили парня за избиение охранника Лесопарка

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:49:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районном суде вынесли приговор 26-летнему рязанцу, который избил охранника Лесопарка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия и суда, ночью в апреле 2019 года пьяный молодой человек вместе с приятелями находился в Лесопарке и распивал алкоголь.

Во время осмотра территории охранник попросил компанию покинуть Лесопарк, но пьяной молодежи это не понравилось. Тогда один из рязанцев ударил мужчину кулаком, а потом начал его избивать ногами.

Приговором суда молодой человек признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU