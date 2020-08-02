2020-08-02T14:49:56+03:00
Происшествия

В Рязани осудили парня за избиение охранника Лесопарка

Молодому человеку не понравилось, что мужчина попросил пьяную компанию покинуть территорию зоны отдыха
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В Советском районном суде вынесли приговор 26-летнему рязанцу, который избил охранника Лесопарка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия и суда, ночью в апреле 2019 года пьяный молодой человек вместе с приятелями находился в Лесопарке и распивал алкоголь.

Во время осмотра территории охранник попросил компанию покинуть Лесопарк, но пьяной молодежи это не понравилось. Тогда один из рязанцев ударил мужчину кулаком, а потом начал его избивать ногами.

Приговором суда молодой человек признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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