В Рязани осудили парня за избиение охранника Лесопарка
В Советском районном суде вынесли приговор 26-летнему рязанцу, который избил охранника Лесопарка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным следствия и суда, ночью в апреле 2019 года пьяный молодой человек вместе с приятелями находился в Лесопарке и распивал алкоголь.
Во время осмотра территории охранник попросил компанию покинуть Лесопарк, но пьяной молодежи это не понравилось. Тогда один из рязанцев ударил мужчину кулаком, а потом начал его избивать ногами.
Приговором суда молодой человек признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ИСТОЧНИК KP.RU