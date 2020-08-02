2020-08-02T09:19:57+03:00
Общество

В Шиловском районе простились с Василием Фоминым

На церемонию прощания пришли несколько сотен человек
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Похоронили Василия Фомина в селе Мосолово Шиловского района. Фото: Владимир Фролов | Рязанские ведомости.Похоронили Василия Фомина в селе Мосолово Шиловского района. Фото: Владимир Фролов | Рязанские ведомости.
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1 августа в Шиловском районе проводили в последний путь главу района, председателя местной Думы Василия Михайловича Фомина.

— За 33 года Василий Михайлович сделал многое для своей родной земли. Но его дело – это наше общее дело, — отметил на церемонии прощания его сын, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. — Вместе со своими коллегами, родными, друзьями, земляками он создал приют для детей, открывал храмы, поддерживал талантливых ребят, помогал нуждающимся. В общем, делал все, чтобы родной район развивался. Я благодарен всем, кто вспомнил сегодня добрым словом моего отца и те дела, которые за эти годы были сделаны.

Прощались с Василием Фоминым в поселке Шилово, а также в селах Борок и Мосолово. Похоронили Василия Михайловича на кладбище села Мосолово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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