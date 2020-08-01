Движение общественного транспорта в Рязани частично изменится

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:16:33+03:00

2 августа транспорт через центр Рязани будет двигаться по-другому. Фото из архива "КП"-Рязань".

2 августа центр Рязани будет уже традиционно перекрыт в связи с проведением полумарафона

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В связи с проведением Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» – IV открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2020» 2 августа с 6.00 до 13.00 будет закрыто движение транспорта по Соборной площади и ул. Петрова, с 8.00 до 13.00 по маршруту забега: Кремлевский Вал – проезд Речников – Окское шоссе – озеро Ореховое – Окское шоссе – ул. Свободы – пл. Свободы – ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до Кремлевского Вала.

В связи с этим изменится маршрут движения некоторых троллейбусов и автобусов, с которыми можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU