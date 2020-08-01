Движение общественного транспорта в Рязани частично изменится
В связи с проведением Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» – IV открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2020» 2 августа с 6.00 до 13.00 будет закрыто движение транспорта по Соборной площади и ул. Петрова, с 8.00 до 13.00 по маршруту забега: Кремлевский Вал – проезд Речников – Окское шоссе – озеро Ореховое – Окское шоссе – ул. Свободы – пл. Свободы – ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до Кремлевского Вала.
В связи с этим изменится маршрут движения некоторых троллейбусов и автобусов, с которыми можно ознакомиться здесь.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
День Города-2020 в Рязани: главного концерта не будет, но отпраздновать есть где
Мы публикуем подробную афишу праздника, учитывая все предпочтения рязанцев и эпидемиологическую обстановку (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU