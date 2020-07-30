День Города-2020 в Рязани: главного концерта не будет, но отпраздновать есть где

29 июля на пресс-конференции в мэрии окончательно стало известно, что фестиваль уличных музыкантов "Подбелка-2020", концерт группы "Отпетые мошенники" и Летние дни джаза отменены. Все будет проходить локально, с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Опираясь на историю, в Рязани будет обыгрываться цифра "925" - столько исполняется городу на Оке.

9:25 – «Доброе утро, Рязань!» – зарядка рядом с домом (Лесопарк, парк Гагарина, Новопавловская роща, сквер Александрова).

10:00 – фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань» (музеи, улицы города).

16 маршрутов, старт из разных точек. Запись в экскурсионные группы (бесплатные): (4912) 28-04-98. Ограничение - не более 10 человек в группе.

11:00 – Торжественный прием в честь Дня города в Рязани (Зеленый театр ЦПКиО).

12:00 – фестиваль «АРТ-ПАРК» (Центральный парк культуры и отдыха).

«AVTO-Fest», «Аллея истории», молодежный «АРТ-ДВОРИК», «СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН», «ФОТО-ЛЕС», «АРТ-БАЗАР», «ТАЛАНТЫ НАШЕГО ДВОРА», Фестиваль мыльных пузырей, выставка собак, спортивные турниры, выставки, мастер-классы, концертные и анимационные программы, зоны фуд-корта.

Мастер-классы по теннису; по шахматам. Выставочный матч по стритболу. Показательные выступления по единоборствам.

13.00 - открытие площадки скейт-парка.

Продлится до 19:00. Подробная навигация зон отдыха в день проведения будет размещена в ЦПКиО.

14:00 – квест «КОД ГОРОДА 9-2-5» (Старт у памятника Евпатию Коловрату).

Задание для команд автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. К 30 июля зарегистрировались 8 команд. Онлайн трансляция квеста в социальных сетях. Продлится около 3 часов.

14:00 – праздник «СЕРДЦА, ДОСТОЙНЫЕ ЛЮБВИ» (Московское шоссе, площадка у ЗАГСа).

15:00 – второй инклюзивный городской фестиваль «ДОРОГОЮ ДОБРА» (Сквер имени Н.Н. Чумаковой).

17:00 – семейный праздник «НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ» (Парк имени Ю. Гагарина, парк Скобелева, Лесопарк, площадь Победы, Центральный парк культуры и отдыха).

22:00 – фейерверк.

Центр города.