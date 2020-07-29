В ходе празднования Дня города в Рязани массовых мероприятий не будет

29 Июль 2020 2020-07-29T15:43:13+03:00

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- Мы подготовили огромное количество мероприятий, были задействованы тысячи людей для подготовки празднования 925-летия Рязани, но в последний момент стало ясно, что их проводить нельзя, - заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина не скрывала огорчения. - Поэтому в концепцию проведения Дня города внесены коррективы.

Фестиваль уличных музыкантов "Подбелка-2020", концерт группы "Отпетые мошенники" и Летние дни джаза отменены. Все будет проходить локально, с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Начнется праздник утренней зарядкой в 9.25 в крупных парках и скверах города. В 10.00 стартует фестиваль туристических маршрутов "Твоя Рязань". В 11.00 рязанцы смогут оценить обновленный Зеленый театр в ЦПКиО - именно здесь состоится Торжественный прием в честь Дня города Рязани.

А уже через час здесь начнется фестиваль "Арт-парк". В 14.00 у памятника Евпатию Коловрату стартует квест "Код города 9-2-5". А в 14.00 у ЗАГСа на Московском шоссе молодожены и все семейные пары Рязани смогут участвовать в празднике "Сердца, достойные любви". Не останутся в стороне и люди с ограниченными возможностями здоровья - в 15.00 в сквере имени Чумаковой начнется второй инклюзивный городской фестиваль "Дорогою добра".

Семейный праздник "Наш город - наш дом" начнется в парках города и на площади Победы в 17.00. И, конечно же, кульминация праздника - трехцветный фейерверк - состоится в 22 часа в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU