Рязанец опубликовал дневник наблюдений за кометой NEOWISE
Рязанец Алексей Бусаров на своем YouTube-канале выложил ролик продолжительностью чуть более минуты о поведении кометы NEOWISE в течение нескольких дней.
Комета над Рязанью.Комета NEOWISE. Журнал наблюдения. Фото и видео.
Комета была обнаружена 27 марта космическим телескопом NEOWISE. Возраст этих небесных тел примерно одинаковый: около четырех миллиардов лет - они ровесники Солнечной системы. Период обращения у кометы порядка пяти тысяч лет.
С Землей NEOWISE максимально сблизилась 3 июля, пройдя на минимальном расстоянии — 43 миллиона километров. Наилучшие условия видимости сложились около 20 июля, когда NEOWISE вошла в созвездие Большой Медведицы при блеске +3 звездных величины.
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ИСТОЧНИК KP.RU