В Рязани обсудили вопросы сохранения и развития древних городов

31 Июль 2020 2020-07-31T19:33:36+03:00

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В большом зале административного здания собрались министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Темой встречи стало сохранение и развитие древних городов. Свои обращения записали представители Нового Афона, Брессюира, Мюнстера, Сюйчжоу, Алессандрии. На связь с Рязанью вышел глава администрации Касимова Игорь Авдеев, с докладом выступил и.о. начальника городского управления градостроительства и архитектуры Роман Шашкин.

– К сожалению, коронавирусная инфекция внесла коррективы в наши планы и ограничила возможности развития сотрудничества, но я уверена, что это временные трудности, – сказала Юлия Рокотянская. – После пандемии мы намерены расширять сферы взаимодействия между нашими городами-побратимами и подготовить соглашения с новыми партнерами.

Юлия Рокотянская отметила, что Рязань вошла в перечень исторических поселений:

– С одной стороны это даст возможность сохранить центр города, реконструировать памятники архитектуры, в том числе находящиеся в частной собственности, а с другой стороны – будет способствовать развитию Рязани.

III Форум древних городов проходит с 30 июля по 1 августа. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире Рязань не смогла принять зарубежных гостей. Мероприятия форума проводятся в онлайн-формате. В центре внимания – города и населенные пункты Рязанской области возрастом старше 500 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU