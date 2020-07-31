2020-07-31T17:41:50+03:00
Происшествия

Заблудившегося в Рязанской области грибника нашли далеко от дома

Он ушел на тихую охоту с внуками, а вернулись только дети
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В Касимовском районе Рязанской области нашли заблудившегося в лесу грибника, жителя поселка Сынтул. Успешные поиски – дело рук трех полицейских, сообщает региональное УМВД.

Обращение поступило от сестры пропавшего:

«Она сообщила, что утром ее 69-летний брат и двое внуков ушли в лес за грибами, однако спустя несколько часов домой вернулись только дети. Женщина пыталась найти родственника собственными силами, однако все усилия оказались тщетны», - пишет пресс-служба полиции.

На место отправились сотрудники МВД Максим Осин, Максим Пикалов и Антон Нестеров. Они оперативно организовали поисковые мероприятия и нашли мужчину в лесополосе далеко от дома. Жизни и здоровью любителя тихой охоты теперь ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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