Заблудившегося в Рязанской области грибника нашли далеко от дома
В Касимовском районе Рязанской области нашли заблудившегося в лесу грибника, жителя поселка Сынтул. Успешные поиски – дело рук трех полицейских, сообщает региональное УМВД.
Обращение поступило от сестры пропавшего:
«Она сообщила, что утром ее 69-летний брат и двое внуков ушли в лес за грибами, однако спустя несколько часов домой вернулись только дети. Женщина пыталась найти родственника собственными силами, однако все усилия оказались тщетны», - пишет пресс-служба полиции.
На место отправились сотрудники МВД Максим Осин, Максим Пикалов и Антон Нестеров. Они оперативно организовали поисковые мероприятия и нашли мужчину в лесополосе далеко от дома. Жизни и здоровью любителя тихой охоты теперь ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU