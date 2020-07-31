2020-07-31T14:11:47+03:00
Политика

«Диктант Победы» пройдет в этом году 3 сентября

В Рязанской области для проведения акции сформировано более 40 площадок
Поделиться:
В 2019 году в «Диктанте Победы» приняли участие депутаты от Рязанской области в Госдуме и члены фракции «Единая Россия» законодательного собрания региона.В 2019 году в «Диктанте Победы» приняли участие депутаты от Рязанской области в Госдуме и члены фракции «Единая Россия» законодательного собрания региона.
Изменить размер текста:

В этом году из-за пандемии коронавируса дату проведения «Диктанта Победы» перенесли на 3 сентября. По расчетам организаторов, акция может охватить символичное для юбилейного года Победы число стран — 75. Поступили заявки более чем по 6 тысячам площадок в России и за рубежом. При этом количество участников — как оффлайн, так и онлайн — может составить полмиллиона человек.

Регионы Центрального федерального округа уже определили более 2300 мест, где можно будет написать диктант.

«В прошлом году мы вошли в пятерку лучших регионов по организации всероссийской акции», — рассказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

В 2019 году в Рязанской области было организовано 29 площадок, приняли участие около 4 тысяч человек.

«В этом году мы планируем увеличить количество площадок, соответствующих техническим параметрам «Диктанта Победы», чтобы дать возможность всем желающим стать участниками всероссийской акции», — добавил Андрей Кашаев.

Для проведения «Диктанта Победы» сформировано более 40 площадок, соответствующих техническим требованиям. Планируется, что в нем примут участие около 14 тысяч человек.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память» подчеркнул, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией большое внимание будет уделено обеспечению безопасности людей, пришедших на площадки. Участникам измерят температуру, обеспечат средствами индивидуальной защиты, аудитории — санитайзерами. Кроме того, на площадках будет соблюдаться безопасная дистанция.

Напомним, «Диктант Победы» — просветительско-патриотическая акция на знание военной истории России, которая проходит во всех регионах страны и за рубежом при поддержке «Единой России» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». В 2019 году тест прошли больше 150 тысяч человек. Максимальный балл набрали порядка 5,5 тысячи участников.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Диктант Победы» пройдет в этом году 3 сентября
Под Рязанью неизвестные «запретили» проезд к озеру под предлогом коронавируса
География коронавируса: в Рязани больше 20 новых случаев
Прочь из города. Самоизоляция увеличила спрос на загородную недвижимость
В Рязани на месяц перекроют улицу перед ЦПКиО
Наследников дачного участка ищут в Рязани
В Рязани будет создан Совет по сохранению культурного наследия региона
Водитель без прав устроил ДТП с двумя погибшими в Рязанской области
В Рязани возобновляют работу два пункта КВЦ
Держателям транспортных карт в Рязани компенсируют «пропавшие» средства
В Рязани устроят массовый забег «Рязанский Кремль»
Роддом №2, где была вспышка коронавируса, откроется 1 августа
Первое слушание по делу Сергея Карабасова будет закрытым
Рязань возьмет в лизинг 20 автобусов ПАЗ
Губернатор продлил ограничения для пожилых рязанцев
Глава администрации Рязани объехала Октябрьский район города
Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
Популярный блогер Петр Ловыгин показал россиянам темную сторону Рязани
Причиной смерти 72-летней рязанки стал коронавирус