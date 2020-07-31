Прочь из города. Самоизоляция увеличила спрос на загородную недвижимость

31 Июль 2020 2020-07-31T12:11:07+03:00

Спрос на загородную недвижимость растет, новостройки дорожают, а коммерческая аренда и продажа переживают кризис

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Основные тренды рынка озвучил директор центрального агентства недвижимости Андрей Некрасов на встрече предпринимателей. Форум «Новые условия для бизнеса в условиях нового времени» провело рязанское отделение Общероссийской Общественной организации «ОПОРА РОССИИ».

Среди участников представители малого и среднего бизнеса Рязани, администрация Города, налоговая, банковский сектор. Говорили о том, что ждет региональный рынок в ближайшие пол-года и насколько предприниматели готовы к вызовам времени.

Андрей Некрасов как председатель комитета опоры России по земельным и имущественным отношениям рассказал о новых тенденциях на рынке недвижимости, которые в условиях пандемии не стали новостью а, скорее, проявили себя отчетливее.

Среди участников форума - представители малого и среднего бизнеса Рязани, администрация Города, налоговая, банковский сектор

Покупатели квартир предпочитают новостройки. Дома старше 15 лет они рассматривают менее охотно. Рязанцы голосуют за современную инфраструктуру, оптимизацию затрат на содержание жилья и удобные планировки и новое качество жизни.

Вместе с тем альтернативой квартирам становятся дома в пригороде. 20-25 километров по благоустроенным дорогам позволяют быстро оказаться на работе, не мешают отвезти ребенка в кружок или школу. А запрос на безопасность и экологичность лучше всего реализует индивидуальный участок с домом.

Коммерческая недвижимость, спрос на которую продолжался два последних десятилетия, проживает не лучшие времена. Помещение, которое не зарабатывает, тратит деньги владельца. Отсюда – необходимость быть гибкими с арендаторами и потенциальными покупателями. Рынок подсказывает решения, и там, где вчера был офис, возможно сегодня будет склад или даже мини-производство.

Среди негативных веяний времени – снижение покупательской способности населения. Поддержать рынок строительства и реализации недвижимости может государство и банковский сектор. Со стороны власти ждут возобновления региональных программ по субсидированию ипотечных ставок.

Успешным признали опыт работы рязанского ипотечного фонда, который предоставлял льготы бюджетникам. В 2020 году средств фонду пока не выделили, а хотелось бы.

Банки сегодня предлагают хорошие проценты по ипотеке, но в кредитование загородной недвижимости идут неохотно.

Отдельным пунктом обозначил Андрей Некрасов вопрос, который волнует рязанцев здесь и сейчас. Попасть на прием к специалисту по опеке почти нереально. Участники сделок с детьми месяцами ждут самой возможности подать документы. Представители администрации отвечают, что дорожная карта разработана. Есть перспективы передать право приема заявлений МФЦ. Срок исполнения декабрь. Просьбой ускорить решение проблемы Андрей Некрасов подытожил выступление.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU