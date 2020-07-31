2020-07-31T13:01:02+03:00
Звезды

В Рязани будет создан Совет по сохранению культурного наследия региона

Центральной темой третьего Форума древних городов стала именно рязанская земля
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
В Рязани открылся IV Форум древних городов. на сей раз - в онлайн формате. Фото из архива "КП"-Рязань".В Рязани открылся IV Форум древних городов. на сей раз - в онлайн формате. Фото из архива "КП"-Рязань".
Изменить размер текста:

Темой третьего Форума древних городов стала Рязанская область. А точнее – сохранение культурного наследия региона. Об этом на пленарном заседании 31 июля заявил губернатор Николай Любимов. Он предложил создать Совет по сохранению культурного наследия региона:

- Наши древние города и села, а именно они сейчас в центре внимания, могут представить свой туристский потенциал, пригласить к себе гостей. Без их самобытности нельзя представить нашу культуру и традиции.

При этом Николай Любимов подчеркнул, что на территории региона находится около 80 населенных пунктов более чем с пятисотлетней историей. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поддержал в своем выступлении создание Совета при губернаторе Рязанской области.

Темой четвертого Форума станет "Культурный код древнего города".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Центр Рязани объявили историческим поселением, взяв под охрану

Сохранять хотят как конкретные объекты, так и ландшафт. При строительстве, реконструкции зданий, принятии градостроительных документов нужно будет согласование госинспекции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Диктант Победы» пройдет в этом году 3 сентября
Под Рязанью неизвестные «запретили» проезд к озеру под предлогом коронавируса
География коронавируса: в Рязани больше 20 новых случаев
Прочь из города. Самоизоляция увеличила спрос на загородную недвижимость
В Рязани на месяц перекроют улицу перед ЦПКиО
Наследников дачного участка ищут в Рязани
В Рязани будет создан Совет по сохранению культурного наследия региона
Водитель без прав устроил ДТП с двумя погибшими в Рязанской области
В Рязани возобновляют работу два пункта КВЦ
Держателям транспортных карт в Рязани компенсируют «пропавшие» средства
В Рязани устроят массовый забег «Рязанский Кремль»
Роддом №2, где была вспышка коронавируса, откроется 1 августа
Первое слушание по делу Сергея Карабасова будет закрытым
Рязань возьмет в лизинг 20 автобусов ПАЗ
Губернатор продлил ограничения для пожилых рязанцев
Глава администрации Рязани объехала Октябрьский район города
Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
Популярный блогер Петр Ловыгин показал россиянам темную сторону Рязани
Причиной смерти 72-летней рязанки стал коронавирус