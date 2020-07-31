В Рязани будет создан Совет по сохранению культурного наследия региона

31 Июль 2020 2020-07-31T13:01:02+03:00

В Рязани открылся IV Форум древних городов. на сей раз - в онлайн формате. Фото из архива "КП"-Рязань".

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Темой третьего Форума древних городов стала Рязанская область. А точнее – сохранение культурного наследия региона. Об этом на пленарном заседании 31 июля заявил губернатор Николай Любимов. Он предложил создать Совет по сохранению культурного наследия региона:

- Наши древние города и села, а именно они сейчас в центре внимания, могут представить свой туристский потенциал, пригласить к себе гостей. Без их самобытности нельзя представить нашу культуру и традиции.

При этом Николай Любимов подчеркнул, что на территории региона находится около 80 населенных пунктов более чем с пятисотлетней историей. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поддержал в своем выступлении создание Совета при губернаторе Рязанской области.

Темой четвертого Форума станет "Культурный код древнего города".

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ИСТОЧНИК KP.RU