В Рязани устроят массовый забег «Рязанский Кремль»

31 Июль 2020 2020-07-31T09:13:07+03:00

Он состоится 2 августа. С участников требуют справки об отсутствии COVID-19

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Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции, минспорт решил провести в Рязани полумарафон «Рязанский Кремль 2020». Забеги состоятся 2 августа (старт с Соборной площади).

Программа такова:

- 9:00 - забег на 21,1 км и 10 км;

- 9:05 - забег на 3,5 км;

- 12:00 - благотворительный забег "Достигая цели" на 1520 м.

«В день проведения соревнований будет ограничено движение по маршруту следования забега», - пишет Минспорт Рязанской области.

К соревнованиям допускаются лица от 18 до 65 лет. Организаторы требуют удостоверение личности, медсправку (со штампом медучреждения, подписью и личной печатью врача), а также, что самое интересное, результаты анализа на COVID-19, причем полученные не ранее чем за двое суток до забега.

Схема забега от минспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU