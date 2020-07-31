В Рязани устроят массовый забег «Рязанский Кремль»
Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции, минспорт решил провести в Рязани полумарафон «Рязанский Кремль 2020». Забеги состоятся 2 августа (старт с Соборной площади).
Программа такова:
- 9:00 - забег на 21,1 км и 10 км;
- 9:05 - забег на 3,5 км;
- 12:00 - благотворительный забег "Достигая цели" на 1520 м.
«В день проведения соревнований будет ограничено движение по маршруту следования забега», - пишет Минспорт Рязанской области.
К соревнованиям допускаются лица от 18 до 65 лет. Организаторы требуют удостоверение личности, медсправку (со штампом медучреждения, подписью и личной печатью врача), а также, что самое интересное, результаты анализа на COVID-19, причем полученные не ранее чем за двое суток до забега.
Схема забега от минспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU