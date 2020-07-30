2020-07-30T15:49:54+03:00
Общество

Рязань возьмет в лизинг 20 автобусов ПАЗ

Дилер относит их к малому классу, но в администрации считают, что улучшат «комфортабельность услуг» УРТ
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
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30 июля на последнем заседании весенней сессии Рязанская городская Дума одобрила сделку МУП «УРТ». Транспортное предприятие возьмет в лизинг 20 автобусов ПАЗ 320435 (такие же на маршрутах областного центра появились ранее). Договор на сумму 115,5 млн. рублей рассчитан на 5 лет.

«Сейчас на балансе УРТ числится 30 автобусов, из которых 20 имеют срок эксплуатации, превышающий нормативный срок службы», - отметили в пресс-службе гордумы, объясняя необходимость сделки.

Дилер относит упомянутые автобусы к малому классу, однако в администрации уверены, что смогут за счет них «повысить качество и комфортабельность услуг». Также власти рассчитывают снизить на 42% эксплуатационные расходы, то есть часть автобусов большой вместимости они заменят на ПАЗики.

Основную часть машин городское управление транспорта хочет пустить на маршрут №17 «как наиболее выгодный и быстроокупаемый», ранее говорил начальник подразделения Андрей Михно на заседании комитета по бюджету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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