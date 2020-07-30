2020-07-30T14:43:00+03:00
Общество

Глава администрации Рязани объехала Октябрьский район города

Оценив состояние различных территорий, она сделала ряд поручений
Поделиться:
Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

Утром 30 июля глава администрации Рязани Елена Сорокина совершила объезд Октябрьского района города. Об итогах этого мероприятия она сообщила на странице в Facebook.

В районе дома №6 на улице Циолковского градоначальница поручила ликвидировать свалку рядом с контейнерной площадкой. Возле дома № 28/7 на улице Советской Армии Елена Сорокина обратила внимание на контейнерную площадку, возле которой также образовалась свалка крупногабаритных отходов.

«Поручила провести работу с управляющей организацией и региональным оператором. Свалок около жилых домов просто не должно быть» - комментирует Елена Сорокина.

По указанному адресу и на улице Новоселов, 31А глава администрации поручила привести в порядок и сами контейнерные площадки, которые находятся в ненормативном состоянии. Кроме того, на Советской Армии 28/7 должны будут окосить траву и убрать случайный мусор.

Еще одной точкой маршрута стала улица Тимуровцев, дом 9, где окосили траву в районе детской площадки, убрали мусор, привели в порядок двор.

«Земельный участок здесь не сформирован, содействие в уборке оказывает управляющая организация. Префекту района дала поручение следить за территорией», - рассказал Елена Сорокина.

Градоначальница также заметила, что работы по окосу травы и удалению поросли начались напротив школы №63.

«Эту работу необходимо продолжить, убрать мусор вдоль забора школы», - добавила Елена Сорокина.

Одно из поручений касалось Дубовой рощи. Здесь после генуборки остались мешки с мусором, которые нужно вывезти.

В заключение глава администрации назвала Октябрьский район динамично развивающимся. Заметила, что здесь появляются общественные пространства в рамках программы местных инициатив: Мамин сквер, Вишневый сад, Таинственный остров счастья. По программе комфортной городской среды в районе благоустраивается сквер Скобелева.

«Впереди еще много работы и интересных проектов, которые вместе с жителями мы обязательно реализуем», - заверила Елена Сорокина.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор продлил ограничения для пожилых рязанцев
Глава администрации Рязани объехала Октябрьский район города
Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
Популярный блогер Петр Ловыгин показал россиянам темную сторону Рязани
Причиной смерти 72-летней рязанки стал коронавирус
Рязанские депутаты вышли из фракции «Единой России» и метят в облдуму
В Рязанской области сообщили о 29 новых случаях заражения коронавирусом
В Рязанской области погиб восьмилетний мальчик
Умер глава Шиловского района Василий Фомин
Почти на месяц власти Рязани ограничили движение по улице Новоселов
В двух районах Рязани более двух тысяч зараженных COVID-19
В Рязанской области помогут частным приютам для животных
СК проверит сасовское предприятие, на котором травмировался ребенок
На личном приеме у рязанского губернатора подняли вопрос устаревшего аппарата МРТ
У разыскиваемого рязанца полицейские обнаружили «синтетику»
Сасовского мальчика доставили в реанимацию ОДКБ на вертолете
Еще в три населенных пунктах Рязанской области проник коронавирус
В ходе празднования Дня города в Рязани массовых мероприятий не будет
В Рязанской области похолодает из-за циклона с Балтики
Рязанскую Дашково-Песочню ждет реконструкция теплосетей
Двое жителей Ермиша предстанут перед судом за убийство по неосторожности
С 3 августа временно изменится расписание рязанских электричек
На трассе в Спасском районе случилось смертельное ДТП
Прирост заболевших COVID-19 в Рязанской области вновь снизился
Чиновники ответили жильцам разрушающегося рязанского дома