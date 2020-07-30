Причиной смерти 72-летней рязанки стал коронавирус

30 Июль 2020 2020-07-30T12:13:22+03:00

Таково заключение по итогам патологоанатомического и гистологического исследований

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30 июля в число погибших от коронавирусной инфекции в Рязанской области включили 29-го человека. Как рассказали KP.RU в опергруппе при региональном правительстве, это 72-летняя женщина, о смерти которой сообщалось 10 июля.

Кода пациентка поступила в медицинское учреждение, она уже была в тяжелом состоянии. Ситуацию осложняло наличие ряда хронических заболеваний.

В ходе патологоанатомического и гистологического исследований специалисты установили, что именно последствия COVID-19 стали причиной летального исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU