Причиной смерти 72-летней рязанки стал коронавирус
Таково заключение по итогам патологоанатомического и гистологического исследований
Изменить размер текста:
30 июля в число погибших от коронавирусной инфекции в Рязанской области включили 29-го человека. Как рассказали KP.RU в опергруппе при региональном правительстве, это 72-летняя женщина, о смерти которой сообщалось 10 июля.
Кода пациентка поступила в медицинское учреждение, она уже была в тяжелом состоянии. Ситуацию осложняло наличие ряда хронических заболеваний.
В ходе патологоанатомического и гистологического исследований специалисты установили, что именно последствия COVID-19 стали причиной летального исхода.
ИСТОЧНИК KP.RU