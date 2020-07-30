Рязанские депутаты вышли из фракции «Единой России» и метят в облдуму

30 Июль 2020 2020-07-30T12:03:11+03:00

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30 июня в Рязани состоялось заседание городской Думы, на котором рассмотрели заявления депутатов Татьяны Климовой и Светланы Поповой о выходе из состава фракции «Единой России». Теперь женщины-политики метят уровнем выше: баллотируются в Рязанскую областную Думу, но уже от другой партии - «Справедливая Россия». Выборы, напомним, состоятся 13 сентября 2020 года.

Отметим, что членства в «Единой России» у Климовой и Поповой нет. В местный представительный орган власти они избирались по одномандатным округам №7 и №6 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU