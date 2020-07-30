В двух районах Рязани более двух тысяч зараженных COVID-19

30 Июль 2020 2020-07-30T07:15:10+03:00

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По данным городской администрации, только в двух районах Рязани насчитывается более двух тысяч человек с коронавирусной инфекцией: в Московском районе - 1065 случаев, в Октябрьском - 904. 764 случая коронавируса зафиксировано в Железнодорожном районе, менее всего больных в Советском - 456.

При этом в стационарах находится на лечении 181 пациент с COVID-19, в том числе 4 ребенка. Состояние 39 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 121 пациент - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 21 человек, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что рязанка Наталья Богданова сообщила главе региона во время приема о том, что в ОДКБ аппарат МРТ не позволяет проводить исследования на современном уровне. Причина банальна - он устарел.

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ИСТОЧНИК KP.RU