2020-07-30T07:15:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В двух районах Рязани более двух тысяч зараженных COVID-19

В рязанских больницах находится почти двести пациентов с коронавирусом
Антон ВОХЕЧ
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В Рязани более трех тысяч заболевших коронавирусом.В Рязани более трех тысяч заболевших коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным городской администрации, только в двух районах Рязани насчитывается более двух тысяч человек с коронавирусной инфекцией: в Московском районе - 1065 случаев, в Октябрьском - 904. 764 случая коронавируса зафиксировано в Железнодорожном районе, менее всего больных в Советском - 456.

При этом в стационарах находится на лечении 181 пациент с COVID-19, в том числе 4 ребенка. Состояние 39 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 121 пациент - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 21 человек, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что рязанка Наталья Богданова сообщила главе региона во время приема о том, что в ОДКБ аппарат МРТ не позволяет проводить исследования на современном уровне. Причина банальна - он устарел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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