У разыскиваемого рязанца полицейские обнаружили «синтетику»

29 Июль 2020 2020-07-29T18:25:06+03:00

Теперь ожидать приговора молодой человек будет в СИЗО

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Полицейские задержали 26-летнего рязанца, скрывавшегося от суда. Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело за ограбление и хищения из супермаркетов.

«Однако подозреваемый, находившийся во время следствия под подпиской о невыезде, на заседания суда не являлся и был объявлен в розыск», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Узнав о месте нахождения молодого человека его задержали. При досмотре у парня обнаружили 1,23 грамма синтетического наркотика. Теперь ему предстоит ответить не только за предыдущие преступления, но и за незаконное хранение запрещенных веществ.

Подозреваемого взяли под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU