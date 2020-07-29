Еще в три населенных пункта Рязанской области проник коронавирус

29 Июль 2020 2020-07-29T15:59:41+03:00

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29 июля появились свежие данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 26 положительных тестов на COVID-19 за минувшие сутки 10 вывили в Рязани. В поселке Шилово, если верить официальной статистике, прибавилось пять заболевших.

До трех точек на карте региона пандемия добралась впервые: Тимохино (Касимовский район), Аннино (Михайловский район), Дубовичье (Спасский район).

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 28 июля:

- Рязань - 3189 (+10);

- Ряжск – 187 (+2);

- Рыбное – 170 (+1);

- Сасово – 133 (+2);

- Касимовский район – 107 (+2) (Гусь-Железный – 7 (+1), Тимохино – 1 (+1));

- Михайловский район - 103 (+1) (Аннино – 1 (+1));

- Спасский район – 87 (+1) (Дубовичье – 1 (+1));

- Шилово – 69 (+5);

- Шацк – 35 (+1);

- Ермишь – 18 (+1).

ИСТОЧНИК KP.RU