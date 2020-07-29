Рязанскую Дашково-Песочню ждет реконструкция теплосетей

29 Июль 2020 2020-07-29T14:33:14+03:00

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В августе-сентябре рязанскую Дашково-Песочню ждет масштабная реконструкция теплосетей. Заменят участок протяженностью 525 метров, 440 из которых пролегают под землей.

Магистрали заменят на новые, увеличив их диаметр с 400 до 500 мм.

«Это обусловлено развитием территорий в микрорайоне и необходимостью расширения пропускной способности коммуникаций», - комментируют в администрации города.

Работы пройдут на улице Зубковой (3-й и 4-й микрорайоны). К теплотрассе подключены 37 жилых домов, два детских сада, одна школа и физкультурно-оздоровительный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU