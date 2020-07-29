Двое жителей Ермиша предстанут перед судом за убийство по неосторожности

29 Июль 2020 2020-07-29T13:37:39+03:00

Кроме того, одному из них инкрминируется угроза убийством другому потерпевшему

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Сасовским межрайонным следственным отделом СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ермишинского района, 1969 и 1994 годов рождения. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Один из них, кроме этого, угрожал убийством односельчанину.

В ноябре прошлого года обвиняемые в ходе пьяной ссоры из били своего собутыльника, который затем от полученных травм умер. Помимо этого, мужчина 1969 года рождения угрожал ножом и обещал зарезать еще одного жителя Ермиши.

Собранных доказательств хватает, чтобы отправить дело в суд. Об этом сообщил сайт регионального следственного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU