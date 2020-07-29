Двое жителей Ермиша предстанут перед судом за убийство по неосторожности
Сасовским межрайонным следственным отделом СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ермишинского района, 1969 и 1994 годов рождения. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Один из них, кроме этого, угрожал убийством односельчанину.
В ноябре прошлого года обвиняемые в ходе пьяной ссоры из били своего собутыльника, который затем от полученных травм умер. Помимо этого, мужчина 1969 года рождения угрожал ножом и обещал зарезать еще одного жителя Ермиши.
Собранных доказательств хватает, чтобы отправить дело в суд. Об этом сообщил сайт регионального следственного управления.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанский садист, забивший собаку молотком, предстанет перед судом
Он посчитал, что она загрызла кур и петуха у его матери (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU