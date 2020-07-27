Рязанский садист, забивший собаку молотком, предстанет перед судом
Житель Рыбновского района предстанет перед судом за жестокое обращение с животными с применением садистских методов. Сообщение об этом появилось на сайте областной прокуратуры.
Мать, проживающая в селе Федякино, рассказала мужчине, что недосчиталась пяти кур и петуха. Она обнаружила подкоп в курятник и видела бегающую неподалеку собаку. Как раз ту, что по словам рыбновца, он видел ранее - а был ли у нее хозяин, не знал.
Впоследствии этого же "друга человека" разозлившийся мужчина увидел в соседнем Вакино. 17 апреля он, приманив доверчивое животное хлебом, умышленно нанес ей не менее десяти ударов молотком про голове. Убедившись, что собака мертва, труп выбросил в мусорный контейнер.
Хотя вину свою мужчина признал полностью, уголовное дело направлено в Рыбновский районный суд для рассмотрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU