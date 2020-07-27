2020-07-27T20:21:39+03:00
Происшествия

Рязанский садист, забивший собаку молотком, предстанет перед судом

Он посчитал, что она загрызла кур и петуха у его матери
Антон ВОХЕЧ
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На самом ли деле кур загрызла убитая садистом собака, неизвестно.На самом ли деле кур загрызла убитая садистом собака, неизвестно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Житель Рыбновского района предстанет перед судом за жестокое обращение с животными с применением садистских методов. Сообщение об этом появилось на сайте областной прокуратуры.

Мать, проживающая в селе Федякино, рассказала мужчине, что недосчиталась пяти кур и петуха. Она обнаружила подкоп в курятник и видела бегающую неподалеку собаку. Как раз ту, что по словам рыбновца, он видел ранее - а был ли у нее хозяин, не знал.

Впоследствии этого же "друга человека" разозлившийся мужчина увидел в соседнем Вакино. 17 апреля он, приманив доверчивое животное хлебом, умышленно нанес ей не менее десяти ударов молотком про голове. Убедившись, что собака мертва, труп выбросил в мусорный контейнер.

Хотя вину свою мужчина признал полностью, уголовное дело направлено в Рыбновский районный суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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