2020-07-29T12:18:18+03:00
Происшествия

На трассе в Спасском районе случилось смертельное ДТП

Погиб водитель, вылетевший с дороги на своем Renault Sandero
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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В Спасском районе погиб водитель вылетевшего с дороги Renault Sandero. Авария случилась 28 июля около 16:10 на 15 километре дороги «Разбердеево-Устрань-Исады-Студенец».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, Renault управлял 57-летний житель Спасского района. По предварительной информации, он не удержал автомобиль на проезжей части из-за большой скорости. Из-за полученных травм он скончался на месте происшествия.

В остальных четырех ДТП за минувшие сутки пострадали четыре человека.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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