2020-07-29T09:42:16+03:00
Происшествия

Экс-начальницу уголовно-исполнительной инспекции Касимова осудили за взятки

Уже бывшая сотрудница ФСИН на 3,5 года окажется по ту сторону колючей проволоки и заплатит штраф
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Осужденная за взятки Татьяна Пронюшкина занималась рукопашным боем и занимала призовые места на ведомственных соревнованиях.Осужденная за взятки Татьяна Пронюшкина занималась рукопашным боем и занимала призовые места на ведомственных соревнованиях.
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В Рязанской области вынесен приговор бывшей начальнице Касимовского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции Татьяне Пронюшкиной. Она попалась на взятках за поблажки осужденным при исполнении своих должностных обязанностей. Суммы колебались от 4 до 30 тысяч рублей, а совокупно следствие насчитало 76 тысяч незаконно полученных «деревянных».

Взятки давали те, кто избежал тюрьмы, но вел себя на воле так, что Пронюшкина должна была направлять в суд представления о замене наказания на реальное или о продлении испытательного срока, но этого не делала. Откупались также те, кто просто не хотел посещать уголовно-исполнительную инспекцию.

Как сообщает областное СУ СКР, выявили и пресекли преступную деятельность управления ФСБ и ФСИН.

Пронюшкину приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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