2020-07-28T20:59:16+03:00
Общество

Начать строить новый мост через Оку под Рязанью планируют в 2021 году

По задумке он должен отвести от города транзитные транспортные потоки
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Строительство нового моста через Оку под Рязанью планируется начать в 2021 году. Это произойдет, если проектно документацию удастся подготовить «в кратчайшие сроки». Такое заявление 28 июля сделал губернатор Николай Любимов.

Власти рассчитывают, что мост-дублер отведет от города транзитные транспортные потоки трассы М-5 «Урал» и «послужит стимулом к развитию жилищного строительства в прилегающих к Рязани районах». Как пример Любимов привел Варские, где «под перспективную застройку предусмотрено более 300 га».

«Это крупный проект, реализовать который Рязанской области самостоятельно, конечно, не под силу. Ориентировочная стоимость строительства составляет примерно 12 млрд. рублей. 2,7 млрд. рублей уже запланированы в федеральном бюджете на 2021-2022 годы», - цитирует Любимова пресс-служба областного правительства.

Проект вместе со всеми изысканиями оценивается как минимум в полмиллиарда рублей. Протяженность участка под строительство составит 6 километров, из них 1 километр – сам мост.

Напомним, в качестве месторасположения новой переправы ранее называлось село Льгово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начать строить новый мост через Оку под Рязанью планируют в 2021 году
Первые игры Чемпионата России «Рязань-ВДВ» проведет в гостях
Международный «Авиадартс» все-таки пройдет под Рязанью
Прокуратура занялась ЧП в бывшем рязанском общежитии
Пропавшего под Рязанью грибника нашли мертвым
Елена Сорокина проехала по Московском району и дала ряд поручений
Умер основатель уникального в Рязанской области музея самоваров
«Диктант Победы» пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»
Центр Рязани объявили историческим поселением, взяв под охрану
В центре Рязани под грузовой «Газелью» провалился асфальт
В Рязани отключили холодную воду, на некоторых улицах - на неопределенный срок
Сотрудники рязанского ЧОПа перекрыли въезд на полигон ТКО в Шилове
В Рязанской области 28-го человека признали жертвой COVID-19
Новых случаев COVID-19 в Рязанской области – минимум за три месяца
Из-за пандемии журналисты могут заменить зрителей на матчах ХК "Рязань"
Очевидцев двух серьезных ДТП с пешеходами ищут в Рязани