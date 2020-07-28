Начать строить новый мост через Оку под Рязанью планируют в 2021 году

28 Июль 2020 2020-07-28T20:59:16+03:00

По задумке он должен отвести от города транзитные транспортные потоки

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Строительство нового моста через Оку под Рязанью планируется начать в 2021 году. Это произойдет, если проектно документацию удастся подготовить «в кратчайшие сроки». Такое заявление 28 июля сделал губернатор Николай Любимов.

Власти рассчитывают, что мост-дублер отведет от города транзитные транспортные потоки трассы М-5 «Урал» и «послужит стимулом к развитию жилищного строительства в прилегающих к Рязани районах». Как пример Любимов привел Варские, где «под перспективную застройку предусмотрено более 300 га».

«Это крупный проект, реализовать который Рязанской области самостоятельно, конечно, не под силу. Ориентировочная стоимость строительства составляет примерно 12 млрд. рублей. 2,7 млрд. рублей уже запланированы в федеральном бюджете на 2021-2022 годы», - цитирует Любимова пресс-служба областного правительства.

Проект вместе со всеми изысканиями оценивается как минимум в полмиллиарда рублей. Протяженность участка под строительство составит 6 километров, из них 1 километр – сам мост.

Напомним, в качестве месторасположения новой переправы ранее называлось село Льгово.

ИСТОЧНИК KP.RU