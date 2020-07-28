2020-07-28T17:47:26+03:00
Политика

Международный «Авиадартс» все-таки пройдет под Рязанью

Прежде была информация, что соревнование переедет в Китай. Вопрос с допуском зрителей висит в воздухе
Антон КОНОВАЛОВ
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Международный «Авиадартс», как и всеармейский, все-таки пройдет под Рязанью. Фото: ryazangov.ruМеждународный «Авиадартс», как и всеармейский, все-таки пройдет под Рязанью. Фото: ryazangov.ru
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Международный «Авиадартс», как и всеармейский, все-таки пройдет под Рязанью, а не в Китае. Информация о «переезде» последнего этапа конкурса летных экипажей ранее содержалась на карте Армейских международных игр. Теперь же Минобороны официально назвало даты и место: 23 августа – 5 сентября, полигон Дубровичи.

«Те цели, которые были представлены на всеармейском этапе в июле текущего года, будут изменены. Мишенная обстановка полностью претерпит изменения. Для международного этапа будут новые мишени, новая расстановка», - цитирует главного судью конкурса Петра Серебрякова mil.ru.

Цели будут тактическими, стрелковыми, бомбардировочными, радиолокационными – всего 12 типов. В частности, экипажам поручат уничтожить авиацию на стоянке, зенитные ракетные комплексы, танки, автомобильную технику, пехоту в районе развернутого командного пункта условного противника.

Вопрос о том, будут ли допущены на полигон зрители, пока остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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