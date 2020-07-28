2020-07-28T17:35:42+03:00
Происшествия

Прокуратура занялась ЧП в бывшем рязанском общежитии

Антон ВОХЕЧ
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Картинка на Вокзальной впечатляет. Фото: сообщество "Новости Рязани ВКонтакте".Картинка на Вокзальной впечатляет. Фото: сообщество "Новости Рязани ВКонтакте".
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Днем 28 июля в прокуратуру Железнодорожного района поступило сообщение о частичном обрушении пола в душевой комнате дома 38 на улице Вокзальная города Рязани. Дом 1968 года постройки, который является бывшим общежитием РЖД. Аварийная ситуация произошла из-за изношенного деревянного покрытия.

На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Андрей Зимнухов. Проводится проверка причин и обстоятельств, способствовавших ЧП. Прокурорами будет дана оценка соблюдения жилищного законодательства при эксплуатации этого здания.

А вот на Колхозной улице дела обстоят намного хуже. Напомним, что жительница дома №8 Елена Водянова от имени всех собственников обратилась за помощью к губернатору Николаю Любимову. Аварийное жилье, где в мае 2017 года обвалился потолок, чудом никого не покалечив, а в феврале 2019-го – балкон, не включено в новую программу переселения из ветхого фонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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