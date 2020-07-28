«Диктант Победы» пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»

28 Июль 2020 2020-07-28T14:48:18+03:00

А также в заповедниках и этнопарках России

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Список площадок, где в этом году пройдет акция, будет расширяться. В оргкомитет проекта подано свыше 6500 заявок. Среди них, например, промышленные предприятия в городах трудовой доблести, которые в военные годы обеспечивали фронт необходимой продукцией, техникой и боеприпасами. Среди партнеров акции — Российское географическое общество. Организация предложила 12 уникальных площадок в заповедниках и этнопарках страны. Также в проекте в этом году участвуют Минобороны, МВД и Росгвардия. Ведомства организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.

«Мы готовы ко всем инициативам по организации площадок, которые могут стать визитной карточкой акции», — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок для проведения акции. Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

Организаторы рассчитывают, что в «Диктанте Победы» примут участие более полумиллиона человек. Изменится и сам формат теста — вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой — федерального округа России или конкретной страны, где проводится «Диктант Победы».

Подготовиться к нему можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. «Тестовые вопросы перекликаются с итоговым заданием «Диктанта Победы». Пройдя их, участники акции смогут подготовиться к написанию диктанта», — сказал Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться для участия в акции также можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев напомнил, что в прошлом году Рязанская область вошла в пятерку лучших регионов по организации всероссийской акции.

«В этом году мы планируем увеличить количество площадок, соответствующих техническим параметрам для проведения «Диктанта Победы», чтобы дать возможность всем желающим стать участниками всероссийской акции. При этом в связи со сложной эпидемиологической ситуацией большое внимание будет уделено обеспечению безопасности людей, пришедших на площадки», — подчеркнул Андрей Кашаев.

По словам регионального координатора партпроекта, к участию в «Диктанте Победы» также приглашены парламентарии от Рязанской области в Госдуме, члены фракции «Единая Россия» законодательного собрания и органов местного самоуправления.

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ИСТОЧНИК KP.RU