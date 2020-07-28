В Рязани отключили холодную воду, на некоторых улицах - на неопределенный срок

28 Июль 2020 2020-07-28T12:58:47+03:00

Воды не будет! У некоторых - до конца ремонта водопроводных сетей. Фото: Павел АВЕРИН

Это связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе

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Администрация города Рязани сообщила, что на нескольких улицах в областном центре 28 июля не будет холодной воды. Это связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

Так, до 16.00 воды не будет по следующим адресам: ул. Высоковольтная, д. 31 корп. 1, д. 31 корп. 2, д. 33 корп. 1, д. 29 корп. 1, д. 29, д. 27 корп. 1, ул. Братиславская, д. 17/2, д. 19, д. 19 корп. 1, ул. Островского, д. 4 (д/сад №160), д. 6, д. 6 корп. 1.

До 17.00 без воды рязанцы останутся по следующим адресам: ул. Солнечная, д. 4, д. 4б, д. 6, д. 8, д. 10, д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, д. 3, д. 5, д. 7.

До окончания ремонтных работ без основного блага цивилизации жители областного центра останутся на улице Зубковой, д. 14, д. 12; на улице Бронной в 22 доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU