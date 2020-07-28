Сотрудники рязанского ЧОПа перекрыли въезд на полигон ТКО в Шилове
В сообществе "Подслушано Шилово" появилось сообщение о том, что 27 июля сотрудники ЧОП прекратили доступ мусоровозам на полигон твердых коммунальных отходов в Шилове. Подъездные дороги к нему перерыты с помощью экскаватора. На территории полигона установлена бытовка для нескольких бойцов частного охранного предприятия, постоянно там находящихся.
За комментариями мы обратились к Сергею Аргунову, директору фирмы-арендатора, с кем еще не прекращен договор. Владельцем полигона является администрация Шилова в лице ее главы Ивана Пыхтина.
- Ранее на меня оказывал давление глава администрации Шилова, чтобы разорвать договор, - рассказал Аргунов. - Я не стал этого делать потому, что несу ответственность за то, что на полигон поступает мусор сразу с нескольких шиловских предприятий. Это "Ибердькрахмалпатока", Тырновский молзавод, ООО "Концентрат", Шиловский хлебозавод и другие.
По словам Аргунова, 27 июля появились бойцы ЧОП "Региональная защита" и фактически захватили полигон.
Захват полигона в ТКО в Шилове.
- По странному стечению обстоятельств ЧОП имеет один юридический адрес с "Эко-Пронск": Рязань, улица Горького, дом 32, - саркастически заявил директор фирмы-арендатора.
Напомним, что в статье "Кто и зачем разыгрывает в Рязанской области "мусорную" партию?" мы рассказали о том, что в реформу переработки мусора оказались втянутыми все стороны региональной жизни, от бытовой до политической.
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ИСТОЧНИК KP.RU