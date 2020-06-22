Кто и зачем разыгрывает в Рязанской области «мусорную» партию?

Предтечей этой истории послужил телефонный звонок из Касимова. Ранней весной местная жительница сообщила, что неподалеку от санаториев «Приока» и «Касимовские зори» некие злые силы собираются организовать мусорный полигон. В редакции подумали, что это больные фантазии. Кому могло прийти на ум организовать именно в этом живописнейшем месте пункт сбора мусора? Впоследствии оказалось, что возможно даже такое.

ТАЙНАЯ СДЕЛКА С ЗЕМЛЕЙ

Пользуясь моментом, перефразируем Ленина: «Дачники разбудили местных жителей, те начали активные протестные действия». Уже отправлена письменная петиция с тысячью подписей главе региона Николаю Любимову – ответа пока не последовало.

- Мы собрали полторы тысячи подписей под письмом президенту Путину. Если в ближайшее время дело не сдвинется с мертвой точки, мы отправим его, - заявили касимовские активисты.

Неожиданно для себя местные жители узнали, что, не спрашивая их мнения, землю передали в руки положенному по закону единому региональному оператору – ООО «Эко-Пронск». Что там будет в ближайшей перспективе, никто включая главу Овчинниковского сельского поселения Игоря Хазимуллина тоже не знает. Глава даже отрицает, что ему известно о купле-продаже земли, на которой и размещается часть поселения.

А пока люди, обеспокоенные амбре, распространяемым этим огороженным местом, бьют во все колокола. Пока не поздно - считают они. 11 июня они провели у запертых на амбарный замок ворот акцию, пытаясь привлечь внимание местных властей и руководства регионального оператора. Ни те, ни другие так и не услышали местных жителей.

СЛОВА И РЕАЛИИ

Важно, что сам генеральный директор «Эко-Пронск» Валерий Матюхин специально для жителей близлежащих сел и деревень 18 июня пытался провести мини-экскурсию по тому месту, где, как он выразился, будет «пункт оптимизации мусорных потоков»:

- Это не станция перегруза!

В качестве экскурсантов первоначально выступил глава Овчинниковского сельского поселения Игорь Хазимуллин со свитой. Вероятно, для того чтобы создать массовку перед объективами фотокамер немногочисленных блогеров и журналистов. Кстати, из официально зарегистрированных СМИ была лишь «Комсомольская правда».

Но к полудню подтянулись местные активисты, части которых удалось-таки буквально проникнуть внутрь того самого «пункта». Среди них была местный депутат Юлия Комлева, консолидирующая протестные действия местных жителей и дачников. Валерий Матюхин начал рассказывать о том, что никакой вони и разлетевшегося мусора не будет и в помине. Для этого он продемонстрировал две герметичные емкости и специальный пресс, который твердые коммунальные отходы (ТКО) будет сжимать, а затем они будут помещаться в те самые контейнеры. И они по мере заполнения будут вывозиться автотранспортом. Куда – не уточнил.

Но разгоряченные, по их словам, «долгим теоретическим вступлением», жители стали требовать сиюминутные ответы на наболевшие вопросы. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой выяснить, кто прав, а кто виноват, не удается никогда – это аксиома.

Во время диалога с местными активистами Валерий Матюхин декларировал две вещи: он, как руководитель, должен исполнить региональную территориальную схему распределения мусора; и то, что отходы на землю в этом «пункте оптимизации мусорных потоков» сваливаться не будут. Но кадры видеосъемки, сделанные уже 19 июня местными жителями, второй пункт опровергают напрочь! Видно, что экскаватор собирает мусор с земли и ковшом перекладывает его в открытый контейнер для большегрузного мусоровоза.

СВОЙ ВЗГЛЯД НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ СХЕМУ

До 1 мая региональный мусорный оператор «Эко-Пронск» размещал твердые коммунальные отходы (ТКО) Касимова и Касимовского района на полигоне ООО «Утилизация» в деревне Кауровка. Тем самым соблюдалась положенная по закону «Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, включенных в государственный реестр».

Однако в мае регоператор прекратил размещение ТКО на полигоне в Кауровке – уверяет руководство ООО «Утилизация». Как раз с появлением «пункта оптимизации мусорных потоков». Кстати, такого термина в соответствующих законодательных документах по обращению с мусором мы так и не обнаружили. Именно возле железнодорожной станции Касимов ТКО из обычных мусоровозов выгружаются на землю, затем в большегрузный контейнер. Затем, предположительно отправляется на полигон в Рязань. Который сейчас не является санкционированным местом утилизации отходов – он предназначен для временного хранения. Вывод: регоператор, похоже, самостоятельно изменил схему потоков мусора себе в угоду. Знающие люди понимают, чем это чревато: наказать могут строго, вплоть до лишения статуса регионального оператора. Если закон восторжествует, или ситуация не изменится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/786322" frameborder="0"></iframe> Жители пригорода Касимова против полигона ТКО.Павел АВЕРИН

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ ИЛИ БОРЬБА ЭЛИТ?

По странному совпадению 19 мая Сергей Аргунов, директор фирмы, арендующей полигон ТКО в Шилове, получил письмо от главы администрации Пыхтина, в котором его ставят в известность, что договор аренды с ним не продлевают. Угадайте с первого раза, с кем он будет заключен. Аргунов же свою подпись под документом о расторжении пока не поставил. А ведь шиловский полигон ТКО является ближайшим к Касимову. И вполне реален вариант, что касимовский мусор повезут в соседний райцентр. Еще раз напомним, что полигон в Рязани представляет из себя многоэтажный мусорный квартал, растущий уже не одно десятилетие.

В сложившейся ситуации присутствует, скорее всего, и некий политический подтекст. Протесты жителей, которые одна из рязанских газет уже поспешила назвать «касимовским майданом», начались как раз перед 1 июля, когда люди должны проголосовать за поправки в Конституцию. И причиной к выступлениям местных жителей послужили действия отнюдь не оппозиции, а регионального мусорного оператора, который просто не может не быть аффилирован с региональной властью.

Второе: если мусором начнут заваливать полигон ТКО в Шилове, который находится практически в границах райцентра, картина с протестами может повториться и там. Как раз накануне выборов в Рязанскую областную Думу. Очевидно, что это никак не способствует высоким рейтингам главного единоросса региона Аркадия Фомина, для которого Шиловский район является родным. При этом однозначно начнут падать и так уже пошатнувшиеся рейтинги партии власти.

Еще один момент. Конечным бенефициаром во всей этой истории оказывается не Валерий Матюхин и даже не Олег Шишов, а некое частное лицо Андрей Андреев, которому и принадлежит 51% от прибыли рязанского регионального мусорного оператора «Эко-Пронск».

И в заключение хотелось бы добавить, что основные положения статьи проиллюстрированы кадрами видеосъемки, которая проводилась 11, 18 и 19 июня 2020 года. Понятно, что на этом точку в этом деле ставить не будем. Кстати, мы письменно адресовали свои вопросы руководству «Эко-Пронск», но, увы, ответы на них до сих пор так и не получили. Надеемся, что все-таки это случится.

СКАЗАНО

Гендиректор «Эко-Пронск» Валерий Матюхин об отношениях с ООО «Утилизация»:

- Полигон в Кауровке используется. У нас с ними есть договор, но почему-то господин Мартинков (директор ООО «Утилизация» - прим.авт.) с 14 мая вообще запретил туда въезд. Они, вроде бы, копают очередную карту для захоронения мусора. Все мусоровозы он перенаправил на Елатомский полигон, куда не наездишься – это совсем другая сторона района. Он сам создает себе трудности. Кстати, определенные пункты договора не выполнены, которые, в частности, касаются процесса приема отходов. Начиная с весового контроля и видеонаблюдения и заканчивая исследованиями поступающих отходов, в том числе радиологических.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с пунктом 10 статьи 24.6 Закона об отходах операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы обязаны соблюдать схему потоков твердых коммунальных отходов, предусмотренную Территориальной схемой обращения с отходами субъекта РФ, на территории которого такие операторы осуществляют свою деятельность.

В рамках действующего законодательства региональному оператору предоставлено право по согласованию с министерством ТЭК и ЖКХ и министерством природопользования Рязанской области изменять потоки движения ТКО, указанные в Территориальной схеме, при условии, что такие изменения будут целесообразны с точки зрения логистической модели вывоза отходов, и действовать в соответствии с этими потоками до момента внесения изменений в территориальную схему в следующих случаях:

- если остаточная вместимость объекта размещения отходов меньше объемов накопления ТКО в районе его расположения;

- если на объекте размещения отходов зафиксированы форс-мажорные обстоятельства, не позволяющие принимать и захоранивать ТКО;

- если у организации, эксплуатирующей объект размещения отходов, закончилась лицензия или у управляющей организации закончился срок договора аренды на участок, где расположен объект размещения отходов.