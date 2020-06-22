Кто и зачем разыгрывает в Рязанской области «мусорную» партию?
Предтечей этой истории послужил телефонный звонок из Касимова. Ранней весной местная жительница сообщила, что неподалеку от санаториев «Приока» и «Касимовские зори» некие злые силы собираются организовать мусорный полигон. В редакции подумали, что это больные фантазии. Кому могло прийти на ум организовать именно в этом живописнейшем месте пункт сбора мусора? Впоследствии оказалось, что возможно даже такое.
ТАЙНАЯ СДЕЛКА С ЗЕМЛЕЙ
Пользуясь моментом, перефразируем Ленина: «Дачники разбудили местных жителей, те начали активные протестные действия». Уже отправлена письменная петиция с тысячью подписей главе региона Николаю Любимову – ответа пока не последовало.
- Мы собрали полторы тысячи подписей под письмом президенту Путину. Если в ближайшее время дело не сдвинется с мертвой точки, мы отправим его, - заявили касимовские активисты.
Неожиданно для себя местные жители узнали, что, не спрашивая их мнения, землю передали в руки положенному по закону единому региональному оператору – ООО «Эко-Пронск». Что там будет в ближайшей перспективе, никто включая главу Овчинниковского сельского поселения Игоря Хазимуллина тоже не знает. Глава даже отрицает, что ему известно о купле-продаже земли, на которой и размещается часть поселения.
А пока люди, обеспокоенные амбре, распространяемым этим огороженным местом, бьют во все колокола. Пока не поздно - считают они. 11 июня они провели у запертых на амбарный замок ворот акцию, пытаясь привлечь внимание местных властей и руководства регионального оператора. Ни те, ни другие так и не услышали местных жителей.
СЛОВА И РЕАЛИИ
Важно, что сам генеральный директор «Эко-Пронск» Валерий Матюхин специально для жителей близлежащих сел и деревень 18 июня пытался провести мини-экскурсию по тому месту, где, как он выразился, будет «пункт оптимизации мусорных потоков»:
- Это не станция перегруза!
В качестве экскурсантов первоначально выступил глава Овчинниковского сельского поселения Игорь Хазимуллин со свитой. Вероятно, для того чтобы создать массовку перед объективами фотокамер немногочисленных блогеров и журналистов. Кстати, из официально зарегистрированных СМИ была лишь «Комсомольская правда».
Но к полудню подтянулись местные активисты, части которых удалось-таки буквально проникнуть внутрь того самого «пункта». Среди них была местный депутат Юлия Комлева, консолидирующая протестные действия местных жителей и дачников. Валерий Матюхин начал рассказывать о том, что никакой вони и разлетевшегося мусора не будет и в помине. Для этого он продемонстрировал две герметичные емкости и специальный пресс, который твердые коммунальные отходы (ТКО) будет сжимать, а затем они будут помещаться в те самые контейнеры. И они по мере заполнения будут вывозиться автотранспортом. Куда – не уточнил.
Но разгоряченные, по их словам, «долгим теоретическим вступлением», жители стали требовать сиюминутные ответы на наболевшие вопросы. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой выяснить, кто прав, а кто виноват, не удается никогда – это аксиома.
Во время диалога с местными активистами Валерий Матюхин декларировал две вещи: он, как руководитель, должен исполнить региональную территориальную схему распределения мусора; и то, что отходы на землю в этом «пункте оптимизации мусорных потоков» сваливаться не будут. Но кадры видеосъемки, сделанные уже 19 июня местными жителями, второй пункт опровергают напрочь! Видно, что экскаватор собирает мусор с земли и ковшом перекладывает его в открытый контейнер для большегрузного мусоровоза.
СВОЙ ВЗГЛЯД НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ СХЕМУ
До 1 мая региональный мусорный оператор «Эко-Пронск» размещал твердые коммунальные отходы (ТКО) Касимова и Касимовского района на полигоне ООО «Утилизация» в деревне Кауровка. Тем самым соблюдалась положенная по закону «Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, включенных в государственный реестр».
Однако в мае регоператор прекратил размещение ТКО на полигоне в Кауровке – уверяет руководство ООО «Утилизация». Как раз с появлением «пункта оптимизации мусорных потоков». Кстати, такого термина в соответствующих законодательных документах по обращению с мусором мы так и не обнаружили. Именно возле железнодорожной станции Касимов ТКО из обычных мусоровозов выгружаются на землю, затем в большегрузный контейнер. Затем, предположительно отправляется на полигон в Рязань. Который сейчас не является санкционированным местом утилизации отходов – он предназначен для временного хранения. Вывод: регоператор, похоже, самостоятельно изменил схему потоков мусора себе в угоду. Знающие люди понимают, чем это чревато: наказать могут строго, вплоть до лишения статуса регионального оператора. Если закон восторжествует, или ситуация не изменится.
Жители пригорода Касимова против полигона ТКО.Павел АВЕРИН
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ ИЛИ БОРЬБА ЭЛИТ?
По странному совпадению 19 мая Сергей Аргунов, директор фирмы, арендующей полигон ТКО в Шилове, получил письмо от главы администрации Пыхтина, в котором его ставят в известность, что договор аренды с ним не продлевают. Угадайте с первого раза, с кем он будет заключен. Аргунов же свою подпись под документом о расторжении пока не поставил. А ведь шиловский полигон ТКО является ближайшим к Касимову. И вполне реален вариант, что касимовский мусор повезут в соседний райцентр. Еще раз напомним, что полигон в Рязани представляет из себя многоэтажный мусорный квартал, растущий уже не одно десятилетие.
В сложившейся ситуации присутствует, скорее всего, и некий политический подтекст. Протесты жителей, которые одна из рязанских газет уже поспешила назвать «касимовским майданом», начались как раз перед 1 июля, когда люди должны проголосовать за поправки в Конституцию. И причиной к выступлениям местных жителей послужили действия отнюдь не оппозиции, а регионального мусорного оператора, который просто не может не быть аффилирован с региональной властью.
Второе: если мусором начнут заваливать полигон ТКО в Шилове, который находится практически в границах райцентра, картина с протестами может повториться и там. Как раз накануне выборов в Рязанскую областную Думу. Очевидно, что это никак не способствует высоким рейтингам главного единоросса региона Аркадия Фомина, для которого Шиловский район является родным. При этом однозначно начнут падать и так уже пошатнувшиеся рейтинги партии власти.
Еще один момент. Конечным бенефициаром во всей этой истории оказывается не Валерий Матюхин и даже не Олег Шишов, а некое частное лицо Андрей Андреев, которому и принадлежит 51% от прибыли рязанского регионального мусорного оператора «Эко-Пронск».
И в заключение хотелось бы добавить, что основные положения статьи проиллюстрированы кадрами видеосъемки, которая проводилась 11, 18 и 19 июня 2020 года. Понятно, что на этом точку в этом деле ставить не будем. Кстати, мы письменно адресовали свои вопросы руководству «Эко-Пронск», но, увы, ответы на них до сих пор так и не получили. Надеемся, что все-таки это случится.
СКАЗАНО
Гендиректор «Эко-Пронск» Валерий Матюхин об отношениях с ООО «Утилизация»:
- Полигон в Кауровке используется. У нас с ними есть договор, но почему-то господин Мартинков (директор ООО «Утилизация» - прим.авт.) с 14 мая вообще запретил туда въезд. Они, вроде бы, копают очередную карту для захоронения мусора. Все мусоровозы он перенаправил на Елатомский полигон, куда не наездишься – это совсем другая сторона района. Он сам создает себе трудности. Кстати, определенные пункты договора не выполнены, которые, в частности, касаются процесса приема отходов. Начиная с весового контроля и видеонаблюдения и заканчивая исследованиями поступающих отходов, в том числе радиологических.
ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с пунктом 10 статьи 24.6 Закона об отходах операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы обязаны соблюдать схему потоков твердых коммунальных отходов, предусмотренную Территориальной схемой обращения с отходами субъекта РФ, на территории которого такие операторы осуществляют свою деятельность.
В рамках действующего законодательства региональному оператору предоставлено право по согласованию с министерством ТЭК и ЖКХ и министерством природопользования Рязанской области изменять потоки движения ТКО, указанные в Территориальной схеме, при условии, что такие изменения будут целесообразны с точки зрения логистической модели вывоза отходов, и действовать в соответствии с этими потоками до момента внесения изменений в территориальную схему в следующих случаях:
- если остаточная вместимость объекта размещения отходов меньше объемов накопления ТКО в районе его расположения;
- если на объекте размещения отходов зафиксированы форс-мажорные обстоятельства, не позволяющие принимать и захоранивать ТКО;
- если у организации, эксплуатирующей объект размещения отходов, закончилась лицензия или у управляющей организации закончился срок договора аренды на участок, где расположен объект размещения отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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