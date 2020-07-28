Новых случаев COVID-19 в Рязанской области – минимум за три месяца

28 Июль 2020 2020-07-28T11:01:45+03:00

У 27 человек за минувшие сутки тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными

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28 июля в Рязанской области появилась информация о 27 новых положительных тестах на COVID-19. Это минимальное значение более чем за три месяца (последний раз такое было 21 апреля).

Чтобы диагноз считался подтвержденным, анализы отправлены на повторную проверку. Аналогичную процедуру за минувшие сутки прошли 30 тестов.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 6213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вместе с условно подтвержденными – 6240 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU