2020-07-27T19:53:41+03:00
Коронавирус Covid-19

145 против 199: сколько рязанцев выздоровело, а сколько болеет COVID-19

Антон ВОХЕЧ
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Коронавирус: темпы снизил, но отступать не спешит.Коронавирус: темпы снизил, но отступать не спешит.
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Оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области сообщает о том, что в регионе выздоровели еще 145 человек, 39 из них проходили лечение в стационаре. Общее количество выздоровевших достигло 5930 человек.

По состоянию на вечер 27 июля в лечебных учреждениях находятся 199 пациентов с COVID-19, в том числе трое детей. Состояние 39 человек врачи оценивают как удовлетворительное, В тяжелом состоянии находятся чуть более половины от этого числа - 20. И уже половина из них подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких. Больше всего,140 пациентов - средней степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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