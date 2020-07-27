В рязанском ЦПКиО откроют новый скейт-парк

27 Июль 2020 2020-07-27T17:46:02+03:00

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В Рязани в ЦПКиО скоро начнет работать первый бетонный скейт-парк. Официально его откроют ко Дню города – остается завершить благоустройство, оформить газоны и подключить освещение.

Новый спортивный объект располагается со стороны улицы Братиславской (напротив теннисного корта). Строится он в рамках третьей очереди благоустройства парка по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Новый спортивный объект располагается со стороны улицы Братиславской (напротив теннисного корта). Фото: Рязанская городская Дума.

27 июля здесь побывала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская. Она встретилась с подрядчиками и представителями рязанской молодежи. На этой встрече скейтер Михаил Резниченко поделился впечатлениями от площадки, а граффити-художник Антон Шульгин предложил разрисовать бетонное покрытие и показал главе муниципального образования свои эскизы.

«Поддерживаю идею, это место должно быть ярким и узнаваемым. Уверена, что ребята будут ставить здесь рекорды и делать неповторимые трюки. Новый скейт-парк станет отличным подарком ко Дню города для рязанской молодежи, – отметила Юлия Рокотянская.

Бетонное покрытие скейтпарка разрисуют граффити. Фото: Рязанская городская Дума.

ИСТОЧНИК KP.RU