Крупное ДТП в Рыбном устроил пьяный водитель
Полиция опубликовала подробности ДТП с участием трех автомобилей в Рыбном – на дороге, соединяющей райцентр с селом Константиново. По предварительной информации, устроил аварию 22-летний местный житель на Renault Sandero.
Как сообщает пресс-служба УМВД, сначала рыбновец столкнулся с Volvo, затем с Hyundai, в результате чего пострадали два человека – 42-летний водитель «корейца» и его пассажирка 32 лет.
Позже выяснилось, что предполагаемый виновник ДТП был пьян. Прибор показал 0,380 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Сначала рыбновец на Renault столкнулся с Volvo, затем с Hyundai.
Водитель Renault был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU