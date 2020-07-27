2020-07-27T13:57:13+03:00
Происшествия

Крупное ДТП в Рыбном устроил пьяный водитель

В столкновении трех легковых автомобилей пострадали два человека
Антон КОНОВАЛОВ
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В ДТП с участием трех автомобилей в Рыбном пострадали два человека.В ДТП с участием трех автомобилей в Рыбном пострадали два человека.
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Полиция опубликовала подробности ДТП с участием трех автомобилей в Рыбном – на дороге, соединяющей райцентр с селом Константиново. По предварительной информации, устроил аварию 22-летний местный житель на Renault Sandero.

Как сообщает пресс-служба УМВД, сначала рыбновец столкнулся с Volvo, затем с Hyundai, в результате чего пострадали два человека – 42-летний водитель «корейца» и его пассажирка 32 лет.

Позже выяснилось, что предполагаемый виновник ДТП был пьян. Прибор показал 0,380 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сначала рыбновец на Renault столкнулся с Volvo, затем с Hyundai.

Сначала рыбновец на Renault столкнулся с Volvo, затем с Hyundai.

Водитель Renault был пьян.

Водитель Renault был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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