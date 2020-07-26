Под Рыбном в массовом ДТП пострадали два человека

26 Июль 2020 2020-07-26T15:12:14+03:00

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26 июня на дороге Рыбное – Константиново в районе въезда на мост через железную дорогу водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Volvo и Huindai. В результате столкновения пострадали 43-летний водитель «корейца» и его 33-летняя пассажирка, сообщили в ГИБДД по Рязанской области.

Обстоятельства, приведшие к аварии, выясняются, проводится проверка.

Как отмечают автолюбители, на этом участке аварии случаются нередко, ибо дорога там делает поворот, при этом идя на спуск/подъем, и неверно выбранная скорость зачастую приводит к заносам.

ИСТОЧНИК KP.RU