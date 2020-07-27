Фракция «Единой России» в Государственной Думе подвела итоги весенней сессии

27 Июль 2020 2020-07-27T13:04:52+03:00

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Двумя основными драйверами работы в весеннюю сессию Госдумы стала поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию — так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов 23 июля в ходе онлайн-брифинга, посвященного весенней сессии-2020 и планам на осеннюю сессию.

«Направление, темп работы нам всем был задан президентом, не только предложившим разработать дополнительные меры поддержки наших граждан, вопросы развития демографии, но и инициировавшим внесение поправок в Конституцию», — сказал он.

За полгода «Единая Россия» инициировала ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о дистанционной работе. Ко второму чтению его доработают при участии профсоюзов, работодателей и правительства. Основная задача вносимых изменений — защитить права работников «на удаленке».

«Нами принято решение начать подготовку второго пакета поправок трудового законодательства, — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. — Они будут в целом приводить Трудовой кодекс в соответствие с требованиями времени».

Уже в осеннюю сессию «Единая Россия» намерена поднять вопрос о зарплатах работников бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры). В дальнейшем партия видит необходимость увеличить в зарплате долю оклада и установить единый подход к надбавкам, которые получают работники бюджетной сферы.

Также депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной Думе планируют завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. К принятию готовятся законопроекты о предоставлении людям с инвалидностью средств реабилитации не по месту жительства, а по месту нахождения. Одним из приоритетов в работе фракции останется и вопрос повышения доступности лекарств.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, парламентарий от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что в весеннюю сессию удалось поддержать регионы.

«Депутаты фракции «Единой России» совместно с правительством приняли ряд законодательных норм в части бюджетной и налоговой политики и межбюджетных отношений, которые позволили оперативно решать проблемы на местах», — заявил Андрей Макаров.

Он подчеркнул, что очень важно было снять целый ряд бюджетных ограничений, которые налагались на регионы и муниципалитеты и дать им возможность самим свободно решать проблемы, которые у них возникают.

Также депутат затронул тему нулевого чтения проекта бюджета следующей трехлетки. По его словам, данная работа несколько месяцев уже ведется с правительством с тем, чтобы 30 сентября бюджет мог быть внесен в Государственную Думу.

«В нем должно быть предусмотрено финансовое обеспечение выполнения всех тех поручений, который дал президент. Это потребует серьезной работы над корректировкой национальных целей, национальных проектов и государственных программ. Все это должно найти отражение в бюджете», — отметил Андрей Макаров.

Депутат от Рязанской области напомнил, что в сентябре парламентариям предстоит рассмотреть отчет об исполнении бюджета прошлого года и предстоит принять ряд серьезных законов по налоговому и бюджетному законодательству.

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ИСТОЧНИК KP.RU