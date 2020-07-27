2020-07-27T11:43:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 30 положительных тестов на COVID-19 выявили в Рязанской области

Опергруппа при правительстве опубликовала новые данные
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27 июля в Рязанской области выявили еще 30 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Все они отправлены на повторное лабораторное исследование в региональный минздрав.

У 28 человек диагноз COVID-19 за минувшие сутки подтвердился. Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области теперь известно о 6183 случаях заражения, а вместе с условно подтвержденными – о 6213 случаях.

Из общего числа не исключают выздоровевших и умерших. Тем временем переболели уже 5788 человек. Летальных исходов в официальной статистике значится 27 человек, но это только те инфицированные, у кого COVID-19 признали ведущей причиной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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