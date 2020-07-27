Курбан-байрам в Рязани 2020: точное место коллективного намаза пока неизвестно
31 июля мусульмане всего мира будут праздновать главный праздник ислама - Курбан-байрам. Однако, из-за эпидемиологической ситуации массовые мероприятия отменены. Вместо коллективного праздничного намаза, каждый верующий может прочитать дополнительный намаз 31 июля с 05:30 до 12:00 часов, желательно в 08:45 утра. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Рязанской области.
Кроме того, праздничные мероприятия и коллективный намаз могут быть проведены в мечетях и молельных домах, а также в помещениях и на территориях, принадлежащих религиозным организациям:
- в Рязани;
- в Касимове;
- в селе Подлипки Касимовского района;
- в селе Бастаново Сасовского района;
- в селе Азеево Ермишинского района;
- в Михайлове;
- в Скопине;
- в селе Кисьва Пронского района.
Точное место проведения праздничного намаза в Рязани объявят позже, ближе ко дню праздника, по развитию эпидемиологической ситуации.
Уже сейчас известно, что все прихожане должны иметь при себе медицинские маски, перчатки и индивидуальные молитвенные коврики. Людям с малейшими признаками ОРВИ участвовать в коллективных молитвах запрещено.
Напомним, в день Курбан-байрам мусульмане молят Всевышнего Аллаха о прощении и приносят в жертву животных: баранов и овец – от одного человека, быков и коров – от семи человек. Мясо делится на три части: одну часть необходимо пожертвовать нуждающимся, одну часть раздать родственникам и одну часть оставить себе и своей семье для приготовления еды.
ВАЖНО!
При посещении праздничных мероприятий, иметь при себе паспорт гражданина РФ. Для мигрантов: заграничные паспорта или разрешение на временное проживание, патенты, квитанции об оплате пошлин. При входе на территорию проведения намаза держать в руке в раскрытом виде паспорт и последнюю квитанцию об оплате пошлины.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU