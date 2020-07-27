2020-07-27T11:39:26+03:00
Общество

Курбан-байрам в Рязани 2020: точное место коллективного намаза пока неизвестно

Духовное управление мусульман рассказало о подготовке к главному празднику, исповедующих ислам
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Где пройдет в Рязани Курбан-байрам 2020, духовенство еще не решило.Где пройдет в Рязани Курбан-байрам 2020, духовенство еще не решило.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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31 июля мусульмане всего мира будут праздновать главный праздник ислама - Курбан-байрам. Однако, из-за эпидемиологической ситуации массовые мероприятия отменены. Вместо коллективного праздничного намаза, каждый верующий может прочитать дополнительный намаз 31 июля с 05:30 до 12:00 часов, желательно в 08:45 утра. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Рязанской области.

Кроме того, праздничные мероприятия и коллективный намаз могут быть проведены в мечетях и молельных домах, а также в помещениях и на территориях, принадлежащих религиозным организациям:

- в Рязани;

- в Касимове;

- в селе Подлипки Касимовского района;

- в селе Бастаново Сасовского района;

- в селе Азеево Ермишинского района;

- в Михайлове;

- в Скопине;

- в селе Кисьва Пронского района.

Точное место проведения праздничного намаза в Рязани объявят позже, ближе ко дню праздника, по развитию эпидемиологической ситуации.

Уже сейчас известно, что все прихожане должны иметь при себе медицинские маски, перчатки и индивидуальные молитвенные коврики. Людям с малейшими признаками ОРВИ участвовать в коллективных молитвах запрещено.

Напомним, в день Курбан-байрам мусульмане молят Всевышнего Аллаха о прощении и приносят в жертву животных: баранов и овец – от одного человека, быков и коров – от семи человек. Мясо делится на три части: одну часть необходимо пожертвовать нуждающимся, одну часть раздать родственникам и одну часть оставить себе и своей семье для приготовления еды.

ВАЖНО!

При посещении праздничных мероприятий, иметь при себе паспорт гражданина РФ. Для мигрантов: заграничные паспорта или разрешение на временное проживание, патенты, квитанции об оплате пошлин. При входе на территорию проведения намаза держать в руке в раскрытом виде паспорт и последнюю квитанцию об оплате пошлины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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