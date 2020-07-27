2020-07-27T10:58:44+03:00
Недвижимость

В рязанской Горроще произошла авария на водопроводе

Аварийное отключение затронуло дома на 9 улицах
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В Рязани массово отключили холодную воду из-за аварии на водопроводе. Завершить аварийно-восстановительные работы планируют не позже 17.00, сообщает администрация города со ссылкой на «Водоканал».

По данным муниципального предприятия ХВС отсутствует по следующим адресам:

- ул. 10-я Линия, частный сектор;

- ул. 11-я Линия, частный сектор;

- ул. 12-я Линия, частный сектор;

- ул. 14-я Линия, частный сектор;

- ул. Осипенко, частный сектор (от ул. 10-я Линия, д. 10 до ул. 14-я Линия);

- ул. Островского, частный сектор (от ул. Осипенко до ул. Ленинского комсомола), д. 95, д. 95 корп. 1, д. 95 корп. 2, д. 97, д. 97 корп. 1, д. 99, д. 99 корп. 1, д. 44 корп. 2 (д/сад №80);

- ул. Ленинского Комсомола, д. с 104 по 112, д. с 89 по 99 и с корпусами;

- ул. Стройкова, д. с 88 по 94 и с корпусами;

- ул. 10-я Линия, д. с 35 по 39 и с корпусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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