«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения города

27 Июль 2020 2020-07-27T10:44:00+03:00

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Компания «Рязаньгоргаз» завершила комплекс мероприятий по капитальному ремонту газопроводов методом санации по технологии «Феникс».

Выбранным способом отремонтированы наиболее значимые и требующие восстановления участки газопроводов, снабжающих промышленные предприятия и жилищно-коммунальный сектор в поселках Ворошиловка, Дягилево и в историческом центре Рязани – на улицах Новослободской и Некрасова.

Учитывая плотность городской застройки, а также то, что некоторые участки газопроводов расположены под автомобильными и железными дорогами, специалисты компании «Рязаньгоргаз» для проведения работ выбрали дорогостоящий, но социально оправданный метод санации по технологии «Феникс», не раз использованный рязанскими газовиками и хорошо себя зарекомендовавший.

Преимущества данной технологии в том, что она позволяет без разрытия траншеи, ограничившись небольшими котлованами, отремонтировать существующую линию газопровода. По технологии восстановления методом «Феникс» сначала проводится телеинспекция санируемого участка трубопровода при помощи самоходного робота и видеокамеры, затем выполняется очистка внутренней поверхности от коррозии и загрязнений с помощью машин гидравлической очистки высокого давления, далее труба полностью высушивается и армируется специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полимерной смолой. При этом срок службы газопровода увеличивается еще как минимум на 50 лет.

«Благодаря мобильности метода, выбранного для проведения столь значимых для города работ, удалось избежать ограничения движения автомобильного и железнодорожного транспорта, а также ограничиться кратковременной приостановкой газоснабжения потребителей», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU