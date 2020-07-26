Приезжий с Украины свел счеты с жизнью в лесу под Рязанью

26 Июль 2020 2020-07-26T20:57:20+03:00

Парню было всего 20 лет

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Труп 20-летнего юноши обнаружили вскоре после полудня 26 июля в лесном массиве около села Дядьково Рязанского района.

По предварительной версии, молодой человек покончил жизнь самоубийством, сообщает "МК в Рязани". Личность установили быстро. Им оказался гость нашего региона, уроженец Украины, не имеющий прописки не территории Ураины. При этом его родители проживают в Краснодарском крае.

Что послужило причиной для рокового поступка, и нет ли здесь криминального следа, установят следственные органы. По факту обнаружения тела проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU