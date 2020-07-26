Приезжий с Украины свел счеты с жизнью в лесу под Рязанью
Парню было всего 20 лет
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Труп 20-летнего юноши обнаружили вскоре после полудня 26 июля в лесном массиве около села Дядьково Рязанского района.
По предварительной версии, молодой человек покончил жизнь самоубийством, сообщает "МК в Рязани". Личность установили быстро. Им оказался гость нашего региона, уроженец Украины, не имеющий прописки не территории Ураины. При этом его родители проживают в Краснодарском крае.
Что послужило причиной для рокового поступка, и нет ли здесь криминального следа, установят следственные органы. По факту обнаружения тела проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU