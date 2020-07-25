25 Июль 2020 2020-07-25T14:56:15+03:00

Для Александра Шаститко это уже четвертый срок

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В Пронском районе выбрали главу администрации. Им уже в четвертый раз стал Александр Шаститко (на этом посту он с 2008 года). Уроженца Новомичуринска поддержали депутаты местной Думы, причем единогласно.

Как сообщает издательство «Пресса», на должность также претендовала заместитель главы Михаловского района Елена Баландина. Ее программу социально-экономического развития конкурсная комиссия под руководством министра по делам территорий информационной политике Жанны Фоминой оценила чуть ниже.

Новый контракт с Шаститко вступит в силу с 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU