Коронавирус в Рязанской области обнаружили еще у трех десятков человек
29 заболевших за сутки – это новый летний минимум
Изменить размер текста:
25 июля в Рязанской области еще у 29 человек тест на новую коронавирусную инфекцию оказался положительным. Если верить официальной статистике, это минимальное значение с конца апреля. После первичного лабораторного исследования анализы направлены в минздрав на повторную проверку.
У 32 человек, о чьем заражении стало известно ранее, диагноз COVID-19 подтвердился. Таким образом, в Рязани зарегистрировано 6126 случаев коронавируса, а вместе с условно подтвержденными – 6155 случаев. Из этого числа не исключают выздоровевших и умерших.
ИСТОЧНИК KP.RU