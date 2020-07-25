Коронавирус в Рязанской области обнаружили еще у трех десятков человек

25 Июль 2020 2020-07-25T11:53:13+03:00

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25 июля в Рязанской области еще у 29 человек тест на новую коронавирусную инфекцию оказался положительным. Если верить официальной статистике, это минимальное значение с конца апреля. После первичного лабораторного исследования анализы направлены в минздрав на повторную проверку.

У 32 человек, о чьем заражении стало известно ранее, диагноз COVID-19 подтвердился. Таким образом, в Рязани зарегистрировано 6126 случаев коронавируса, а вместе с условно подтвержденными – 6155 случаев. Из этого числа не исключают выздоровевших и умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU