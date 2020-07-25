25 Июль 2020 2020-07-25T10:53:58+03:00

В ДТП со сгоревшей «Газелью» под Рязанью пострадали трое. Фото: УМВД по Рязанской области.

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Полиция обнародовала подробности ДТП на дороге «Спас-Клепики – Рязань» в Рязанском районе. По предварительной информации, его спровоцировал 21-летний водитель «Газели». Он врезался в остановившуюся у поворота «Ладу Гранту» под управлением 37-летней жительницы села Полково из-за того, что не выдержал безопасную дистанцию.

Отлетевшая от «Газели» «Лада», в свою очередь, столкнулась с Toyota Rav4 68-летней рязанки.

«В автомобиле «Газель» произошло возгорание, вследствие которого автомобиль полностью сгорел. В результате происшествия травмы получили водители всех трех автомобилей. Водители автомобилей Toyota и «Газель» госпитализированы», - рассказали в УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU