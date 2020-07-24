Тело рязанки подняли из реки Проня
24 июля из реки Проня подняли тело 43-летней рязанки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета РФ.
В ведомстве уточнили, что выяснением обстоятельств гибели женщины занимается Рязанский межрайонный следственный отдел. По предварительным данным смерь женщины не имеет криминального характера.
Напомним, ранее появилась информация о том, что отдыхавшая в компании друзей Татьяна Хицко неожиданно пропала.
По факту ее гибели проверка. У женщины осталось двое детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU