Тело рязанки подняли из реки Проня

24 Июль 2020 2020-07-24T21:19:33+03:00

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24 июля из реки Проня подняли тело 43-летней рязанки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что выяснением обстоятельств гибели женщины занимается Рязанский межрайонный следственный отдел. По предварительным данным смерь женщины не имеет криминального характера.

Напомним, ранее появилась информация о том, что отдыхавшая в компании друзей Татьяна Хицко неожиданно пропала.

По факту ее гибели проверка. У женщины осталось двое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU