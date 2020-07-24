Коронавирус в Рязани: 198 человек лечатся в больницах

24 Июль 2020 2020-07-24T20:40:56+03:00

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По состоянию на 24 июля в больницах Рязани находятся 198 пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них 3 детей, сообщили в областной оперативной группе.

11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 42 пациентов медики оценивают как удовлетворительное, 136 - как средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - 20 человек. У остальных людей с COVID-19 заболевание протекает в легкой форме, поэтому они лечатся на дома.

Также сообщается, что за сутки из больниц выписали 53 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU