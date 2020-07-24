Коронавирус в Рязани: 198 человек лечатся в больницах
По состоянию на 24 июля в больницах Рязани находятся 198 пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них 3 детей, сообщили в областной оперативной группе.
11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 42 пациентов медики оценивают как удовлетворительное, 136 - как средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - 20 человек. У остальных людей с COVID-19 заболевание протекает в легкой форме, поэтому они лечатся на дома.
Также сообщается, что за сутки из больниц выписали 53 человека.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»